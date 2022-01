Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wohnungsbrand mit hohem Sachschaden

Winsen (ots)

Im Winsener Garthof kam es am Montag, 24.01.2022, gegen 11:15 Uhr, zu einem Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die im zweiten Obergeschoss befindliche Wohnung wurde durch das Feuer stark in Mitleidenschaft gezogen und ist derzeit nicht bewohnbar. Die Mieter der Wohnung blieben unverletzt. Die Brandursache wird nun durch die Polizei ermittelt. Dazu wurde der Brandort beschlagnahmt. Die weiteren Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus wurden nicht beschädigt und können weiterhin durch die Bewohner genutzt werden. Der Schaden wird auf etwa 300.000 Euro geschätzt.

