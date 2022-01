Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg vom 21.01. - 23.01.2022 +++ Versuchter Einbruch in Pkw +++ Versuchter Einbruch in Juwelier +++ Einbruch in Baucontainer +++ Einbruch in Sanitätshaus +++

LK Harburg (ots)

+++ Buchholz - Versuchter Einbruch in Pkw +++

In der Nacht zum Sonntag kam es gegen 23 Uhr in der Heidestraße in 21244 Buchholz zu einem versuchten Einbruch in einen Pkw. Unbekannte hebelten hier eine Scheibe des Fahrzeugs auf. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist noch unklar. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz unter 04181-285-0 zu melden.

+++ Buchholz - Versuchter Einbruch in Juwelier +++

Am Sonntagmorgen kam es gegen 8 Uhr in der Poststraße in 21244 Buchholz zu einem versuchten Einbruch in ein Juwelier-Geschäft. Unbekannte versuchten hier mit einem Gegenstand die Schaufensterscheibe einzuschlagen. Als die Täter durch einen Passanten gestört wurden, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Buchholzer Bahnhof. Wer Hinweise zur Tat oder den flüchtenden Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz unter 04181-285-0 zu melden.

+++ Buchholz - Einbruch in Baucontainer +++

In der Nacht zum Sonntag kam es im Pappelweg in Buchholz zu einem Einbruch in einen Baucontainer. Unbekannte warfen hier mit einem Stein eine Scheibe ein und stiegen ein. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist noch unklar. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz unter 04181-285-0 zu melden.

+++ Buchholz - Einbruch in Sanitätshaus +++

In der Nacht zum Samstag kam es in der Steinbecker Straße in Buchholz zu einem Einbruch in das dortige Sanitätshaus. Unbekannte warfen hier mit einem Gegenstand die Schaufensterscheibe ein und stiegen in das Geschäft, wo sie alles durchsuchten. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz unter 04181-285-0 zu melden.

+++ Seevetal - Unkooperativer Taxigast +++

Am frühen Freitagabend, gegen 20:00 Uhr, ließ sich im Bereich Seevetal/Hittfeld ein 44-Jähriger von einem Taxi nach Hause bringen. Anstatt dann seinen Beförderungspreis zu entrichten, fing er an, den Taxifahrer aggressiv zu beleidigen. Der Taxifahrer lieferte seinen zahlungsunwilligen Fahrgast dann nicht Zuhause, sondern direkt bei der Polizei ab. Der 44-Jährige war so stark alkoholisiert (2,78 Promille), dass er erstmal im Gewahrsam der Polizei etwas ausnüchtern musste. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Leistungsbetrug.

+++ Seevetal - Trunkenheitsfahrt +++

Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Seevetal einen 38-jährigen Fahrzeugführer im Bereich Seevetal/Karoxbostel. Bei der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,94 Promille. Damit erwartet den 38-Jährigen nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie 500 EUR Bußgeld, 2 Punkte in Flensburg und 1 Monat Fahrverbot. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

+++ Salzhausen - Fahrt unter Betäubungsmitteln, ohne Zulassung und mit gestohlenen Kennzeichen +++

Durch Beamte der Polizei Winsen (Luhe) wurde am Freitagnachmittag ein PKW in Salzhausen kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der PKW nicht zugelassen war und die am PKW angebrachten Kennzeichen gestohlen waren. Außerdem wurde festgestellt, dass der 21-jährige Fahrzeugführer aus Rumänien unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobe wurde ihm entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die Kennzeichen wurden beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

+++ Winsen - Betrunkener auf Fahrrad +++

Am Sonntagmorgen, gegen 03:35 Uhr, wurde bei einer Kontrolle eines 29-jährigen Radfahrers in der Astrid-Lindgren-Straße in Winsen (Luhe) festgestellt, dass dieser deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille. Eine Blutprobe wurde durch einen Arzt entnommen, ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

+++ Winsen - Trunkenheitsfahrt mit kleinem Folgeunfall +++

Ebenfalls am Sonntagmorgen, gegen 01:40 Uhr, wurde ein roter Kleinwagen durch einen Zeugen gemeldet, der die Niedersachsenstraße in Winsen (Luhe) in Schlangenlinien und teilweise ohne Beleuchtung befuhr. Durch Beamte der Polizei Winsen (Luhe) konnte der Kleinwagen in der Eckermannstraße an der Lichtsignalanlage zum Von-Somnitz-Ring festgestellt werden. Bei der anschließenden Kontrolle fuhr der Kleinwagen mit geringer Geschwindigkeit gegen den Streifenwagen. Es entstand leichter Sachschaden. Bei dem 34-jährigen Fahrzeugführer wurde festgestellt, dass dieser unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stand und keinen Führerschein besaß. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, mehrere Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

