Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Sachbeschädigungen und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr ++ Winsen/Pattensen - Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Marschacht/Niedermarschacht (ots)

Sachbeschädigungen und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

In der Zeit zwischen Freitag, 14.01.2022, und Montag, 17.01.2022, haben Unbekannte auf der Zufahrt des behördeninternen Parkplatzes der Samtgemeindeverwaltung an der Elbuferstraße mehrere sogenannte Krähenfüße ausgelegt. Die Metallklammern beschädigten die Reifen an den Pkw zweier Mitarbeiterinnen, als diese darüberfuhren. Zudem wurden die Reifen eines Kleinbusses der Samtgemeinde beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die sich am Wochenende im Bereich der Samtgemeindeverwaltung bewegt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des oder der Täter führen, hat die Samtgemeinde zudem eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro ausgesetzt.

Winsen/Pattensen - Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Ein Kleintransporter ist am Dienstag, 18.01.20222, in der Zeit zwischen 01.15 und 02 Uhr von Unbekannten aufgebrochen worden. Die Täter hebelten die Hecktür des Transporters auf und entwendeten mehrere Maschinen und Elektrowerkzeuge. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Der Transporter stand auf einem Grundstück am Pastorenweg.

