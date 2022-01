Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Fenster aufgehebelt ++ Buchholz - Sachbeschädigungen im Parkhaus

Heidenau (ots)

Fenster aufgehebelt

In der Zeit zwischen Samstag, 15.1.2022, 10:30 Uhr, und Sonntag, 16:30 Uhr sind Diebe in ein Einfamilienhaus an der Mühlenstraße eingebrochen. Die Täter hebelten zunächst ein Fenster auf und betraten anschließend die Wohnung. Sie durchsuchten mehrere Räume. Dabei entwenden sie nach ersten Erkenntnissen Kleidungsstücke.

Buchholz - Sachbeschädigungen im Parkhaus

Am Sonntag, 16.1.2022, gegen 13:40 Uhr, wurde die Polizei zum Parkhaus an der Adolfstraße gerufen. Zeugen hatten zuvor Lärm aus dem Parkhaus gehört und zwei Jugendliche gesehen. Bei der Inaugenscheinnahme des Parkhauses stellten die Beamten fest, dass zwei Glasscheiben eingeschlagen worden waren. Eine Fahrstuhltür wies frische Beschädigungen auf. Außerdem war ein Feuerlöscher auf dem Parkdeck entleert worden.

Die beiden 13-jährigen Jungen, die von den Zeugen gesehen worden waren, räumten die Beschädigungen teilweise ein. Sie wurden mit zur Dienststelle genommen und später von ihren jeweiligen Erziehungsberechtigten abgeholt. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf rund 500 EUR.

