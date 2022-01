Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unfall beim Einbiegen

Jesteburg (ots)

Auf der Hauptstraße kam es am Donnerstag, 13.1.2022, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 13:15 Uhr wollte ein 83-jähriger Mann mit seinem Mercedes, von der Lüllauer Straße kommend, nach links in die Hauptstraße einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 34-jährigen Frau, die mit ihrem Ford in Richtung Asendorf auf der Hauptstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die beiden Beteiligten blieben unverletzt. An den PKW entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 10.000 EUR.

