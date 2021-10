Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Überschüssige Energie

Jena (ots)

Anscheinend überschüssige Energie hatte eine Personengruppe am Montagmorgen, gegen halb Drei, in der Wagnergasse. Diese ließen sie an einem aufgestellten Blumenkasten aus, sodass dieser beschädigt wurde. Hinweise zum Täter liegen aktuell nicht vor.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell