Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Weimar (ots)

Am Sonntagmittag führten die Beamten in der Hirtentorstraße in Mellingen eine 90-minütige Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei überschritten zehn Fahrzeug die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Spitzenreiterin war hierbei eine 41-jährige Fahrzeugführerin, welche mit 82 km/h gemessen wurde.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell