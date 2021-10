Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brandmelder ausgelöst

Weimar (ots)

Am Sonntagnachmittag löste ein Brandmelder in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Brennerstraße aus. Polizei und Feuerwehr begaben sich umgehend vor Ort. Durch ein gekipptes Feuer gelangten die Kollegen der Feuerwehr in die Wohnung. Dort kam es zur Rauchbildung, da eine Plastikkanne auf einer eingeschalteten Herdplatte abgestellt war. Die Bewohner selbst waren nicht in der Wohnung anwesend. Zu einem Substanzschaden kam es nicht.

