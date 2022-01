Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag, 14.01.2022 -10:00 Uhr- bis Sonntag, 16.01.2022,12:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots)

Marschacht - Falsche Handwerker erbeuten Schmuck und EC-Karte

Am Freitag, gegen 10:45 Uhr, wurde eine Anwohnerin Opfer von zwei Trickdieben. Die beiden Männer gaben sich als Heizungsmonteure aus, um dann vorgeblich Arbeiten im Haus der Frau durchzuführen. Hier nutzten die angeblichen Monteure aber die Zeit, um eine EC-Karte sowie diversen Schmuck aus der Wohnung zu entwenden. Nachdem die beiden Männer das Haus wieder verlassen hatten, gelang es ihnen mit der entwendeten EC-Karte einen hohen Bargeldbetrag vom Konto der Geschädigten abzuheben. Die Täter waren mit einem weißen Transporter unterwegs, der auf einer Seite hinten ein am Rahmen geklebtes Fenster gehabt haben soll. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Winsen (Luhe) (04171-7960) oder der Polizeistation Marschacht (04176-948930) zu melden.

Winsen (Luhe) - Fahrraddiebstahl am Bahnhof

Ein Anwohner konnte Samstag, gegen 01:20 Uhr, den Diebstahl eines Fahrrades am Bahnhof Winsen (Luhe) beobachten. Durch eine männliche Person wurde mit einem Bolzenschneider zunächst das Fahrradschloss zerstört. Anschließend fuhr der Dieb mit dem Fahrrad in Richtung Friedhof davon. Der Täter konnte durch die alarmierte Polizei nicht mehr angetroffen werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Winsen (Luhe) zu melden (04171-7960).

Garstedt - Blitzeranhänger beschmiert

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Blitzeranhänger des Landkreises durch unbekannte Personen beschädigt. Hier wurde die Verglasung der Messeinheit mit schwarzer Farbe besprüht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Winsen (Luhe) (04171-7960) oder der Polizeistation Salzhausen (04172-986610) zu melden.

Winsen (Luhe) - Zeugensuche nach Unfallflucht

Am Samstag, zwischen 11:30 Uhr und 16:25 Uhr, wurde bei der Straße "Im Stock" ein vor einer Garage geparkter Pkw Renault Modus durch einen unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Anschließend fuhr der Verursacher weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Winsen (Luhe) (04171-7960) zu melden.

Stelle - Streitigkeiten

Am Sonntag, gegen 00:40 Uhr, kam es zu Streitigkeiten zwischen zwei alkoholisierten Männern in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Uhlenhorst", in dessen Verlauf einer (22) den anderen (37) mit einem großen Küchenmesser bedrohte und ankündigte, ihn abzustechen. Durch die alarmierte Polizei konnte der Verursacher widerstandslos in Gewahrsam genommen werden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Beschuldigte pustete 2,55 Promille. Ihm wurde für die weitere Feststellung des Alkoholeinflusses für das Strafverfahren eine Blutprobe entnommen.

Buchholz in der Nordheide- Einbruch in Bäckereifiliale

In der Nacht von Samstag zu Sonntag öffneten Einbrecher bei der Neuen Straße gewaltsam die Glasschiebetür der Bäckereifiliale Weiss und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es konnte ein geringfügiger Betrag Bargeld entwendet werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Buchholz (04181-2850) zu melden.

Hollenstedt - Gegen Bäckerei gefahren

Im Zeitraum von Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 06:30 Uhr, fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug bei der Hauptstraße gegen die Hauswand der Bäckereifiliale des Cafe Johannson und verursachte hierbei erheblichen Schaden: Es entstanden im Mauerwerk Risse auf einer Fläche von mehreren Quadratmetern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Hollenstedt (04165-217690) oder Tostedt (04182-404270) zu melden.

Moisburg - Einbruchsversuch in Hofladen

Im Zeitraum von Mittwoch bis Samstagmorgen versuchten Einbrecher, mit Hebelwerkzeug in Blümels Cafe und Hofladen zu gelangen, scheiterten jedoch bei den Aufbruchsversuchen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Hollenstedt (04165-217690) oder Tostedt (04182-404270) zu melden.

Rosengarten/Klecken - 5 Pkw aufgebrochen

In der Nacht vom Samstag auf Sonntag bis 02:00 Uhr wurden auf dem nördlichen P+R Parkplatz am Bahnhof in Rosengarten-Klecken fünf Pkw aufgebrochen: es wurden jeweils Seitenscheiben eingeschlagen. Über mögliches Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Seevetal (04105-6200) zu melden.

A1 / Autohof bei der AS Rade- Mehrfacher Tankbetrug

Am Samstagnachmittag erkannte ein Mitarbeiter vom Autohof Hoyer einen Mann wieder, der in den vergangenen drei Tagen mehrfach einen Pkw betankt hatte, ohne zu bezahlen. Während der Beifahrer unerkannt flüchten konnte, wurde der Beschuldigte (33) bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Da sich der Mann gegenüber der Polizei nicht ausweisen konnte und der Verdacht bestand, dass er sich unerlaubt ohne gültiges Visum in der Bundesrepublik aufhält, wurde die Person mit zur Dienststelle genommen. Den Beschuldigten erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen Tankbetrug und dem Verdacht des unerlaubten Aufenthalts im Bundesgebiet.

A39 - Sekundenschlafunfall nach Fahrsicherheitstraining

Zu einem Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen kam es am Samstagabend gegen 18 Uhr auf der A39 in Fahrtrichtung Hamburg. Zwischen den Anschlussstellen Winsen-West und Maschen kam ein Fahranfänger (19) aus dem Kreis Pinneberg mit seinem Pkw Ford nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Außenschutzplanke. Die nachfolgenden vier Pkw wurden durch Trümmerteile stark beschädigt: Der Ford und drei der durch die Trümmer beschädigten PKW waren nicht mehr fahrbereit. Der rechte Fahrstreifen musste für die Reinigungs- und Bergungsarbeiten für zwei Stunden gesperrt werden. Der leicht verletzte Unfallverursacher, welcher am Unfalltag ein Fahrsicherheitstraining besucht hatte, gab gegenüber den Beamten mehrfach an, eingeschlafen und aus diesem Grund von der Fahrbahn abgekommen zu sein. Gegen den Verursacher wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Hittfeld- Verkehrsunfall mit auslaufendem Gefahrgut

Ein Mercedesfahrer (51) fuhr mitsamt Anhänger am Freitag gegen 10 Uhr durch den Kreisverkehr der L 213 / Jesteburger Straße. Auf der Ladefläche des Anhängers befanden sich zwei 1000-Liter-Tanks mit Heizöl. Im Kreisverkehr kippte der Anhänger um und die beiden Tanks fielen aufgrund mangelhafter Sicherung auf die Fahrbahn. Ein Tank wurde dabei beschädigt und ca. 300-400 Liter Heizöl traten aus. Das Heizöl gelangte über die Straßenentwässerung auch in das angrenzende Erdreich. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Umgangs mit gefährlichen Stoffen und Gütern und diverse Ordnungswidrigkeiten zu Verstößen gegen das Gefahrgutrecht eingeleitet.

Landkreis Harburg - Trunkenheitsfahrten

Am Freitagabend wurde die Polizei zum Famila-Markt bei der Straße Löhnfeld in Winsen (Luhe) gerufen, da dort ein junger Fahrradfahrer auf dem Parkplatzgelände umherfahren und Passanten anpöbeln soll. Die alarmierte Polizei stellte deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrradfahrer (18) fest. Ein Atemalkoholtest ergab letztlich mit 2,55 Promille eine deutlich zu hohe Atemalkoholkonzentration für den Fahrradfahrer. Zudem wurde er aufgrund seines Verhaltens zur Ausnüchterung ins Gewahrsam genommen.

Etwa zur gleichen Zeit wurde im Marschacht (Oldershausener Hauptstraße) ein Skoda-Fahrer (20) im kontrolliert. Bei dem Mann konnten körperliche Auffälligkeiten festgestellt werden. Erste Tests deuteten auf Marihuanakonsum hin. Der Mann führte auch eine geringe Menge Marihuana mit sich, welches beschlagnahmt wurde.

Später in der Nacht pustete eine Ford-Fiesta-Fahrerin aus Winsen bei einer Kontrolle in Maschen mit 1,75 Promille.

Am frühen Sonntagmorgen wurde auf der Reindorfer Landstraße (Buchholz in der Nordheide) ein VW Transporter angehalten. Bei dem Fahrer (21) ergaben sich Hinweise auf Drogeneinfluss, insbesondere bezüglich Kokain.

Ebenfalls am frühen Sonntagmorgen pustete ein Mercedesfahrer (26) bei der B 75 -Höhe Buchholz in der Nordheide- 1,95 Promille.

Gegen 05 Uhr geriet dann nach einem Zeugenhinweis zur einer Trunkenheitsfahrt bei Stelle ein Mercedes-Fahrer (25) ins Visier von Ermittlungen. Die Polizei stellte den gemeldeten Pkw, der dort gerade gefahren sei, stehend in der Steller Chaussee fest. Der Insasse saß noch auf dem Fahrersitz und erzielte beim Atemalkoholtest 1,89 Promille.

