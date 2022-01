Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: PKW in Vollbrand

Bild-Infos

Download

Neu Wulmstorf (ots)

Die Polizei Neu Wulmstorf bittet um Hinweise zu einem Brand im Gerhardt- Hauptmann- Ring in Neu Wulmstorf. Dort geriet am Dienstag, 18.02.2022, gegen 01:30 Uhr, ein am Fahrbahnrand geparkter Toyota Yaris in Brand. Trotz dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr wurde das 4 Wochen alte Fahrzeug komplett zerstört. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf die Brandentstehung geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Neu Wulmstorf unter 040/ 33441990 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell