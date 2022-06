Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Smartphone aus Hosentasche im Bus entwendet

Koblenz (ots)

Gegen 15:09 Uhr stieg ein 20-Jähriger gestern, 31.05.2022, an der Bushaltestelle Schönbornsluster Straße in die Buslinie 30 in Richtung Löhr-Center ein. Kurz vor dem Einsteigen legte er sein Smartphone in die Hosentasche. Am Platz angekommen, bemerkte er, dass dieses nicht mehr da war. Verdächtig kamen ihm dabei zwei männliche Personen zwischen 18-25 Jahren vor. Einer der Männer hatte hellbraune, kürzere, hochgestylte Haare und war ca. 180 cm groß. Er war dunkel gekleidet und hatte vermutlich eine braune (Leder-) Jacke und eine Jeans an. Die zweite Person hatte ebenso dunkle, vermutlich braun-schwarze Kleidung an und sehr kurze dunkle Haare.

Fahrgäste, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Koblenz unter der 0261/103-2690 zu melden.

