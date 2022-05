POL-KLE: Geschwindigkeitskontrollen der Polizei im Kreis Kleve

Kalkar (ots) - Auf der B67 in Kalkar ereignete sich am Mittwochmorgen (11. Mai 2022) ein Verkehrsunfall, bei sich ein Autofahrer schwer verletzte. Der 79-Jährige aus Rees war gegen 09:45 Uhr mit seinem Audi in Fahrtrichtung Rees unterwegs, als er aus bisher unklarer Ursache kurz vor der Abfahrt Rheinstraße nach links von seiner Fahrbahn abkam und seitlich mit einem entgegenkommenden Sattelzug kollidierte. Durch den ...

