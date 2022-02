Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Bäcker-und Fleischerfiliale

Rudolstadt (ots)

Unbekannte brachen in der zurückliegenden Nacht in eine Fleischer-sowie Bäckerfiliale in der Anne-Frank-Straße in Rudolstadt ein. Unter Gewaltanwendung drangen der/die Täter in das Geschäft ein und entwendeten anschließend mehrere tausend Euro Bargeld aus dem Tresor. Die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld sicherte bis zum Vormittag Spuren. Zeugen, welche Hinweise zu den möglichen Einbrechern geben können, werden gebeten sich bei der Saalfelder Polizei oder der Kriminalpolizeiinspektion in Rudolstadt zu melden.

