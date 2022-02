Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Dieb flüchtet mit hochwertigen Parfums und kann gestellt werden

Rudolstadt (ots)

Mitarbeiter einer Drogerie in der Oststraße Rudolstadts meldeten am gestrigen Nachmittag einen flüchtigen Ladendieb, welcher Parfum im Wert von mehreren hundert Euro aus dem Geschäft entwendet haben soll. Aufgrund der Personenbeschreibung sowie umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der zwischenzeitlich Beschuldigte kurze Zeit später durch eine Streifenbesatzung aufgegriffen und durch Mitarbeiter der Drogerie identifiziert werden. Bei dem 40-Jährigen Slowenen wurden mehrere hochwertige Parfums und Honig im Wert von rund 550 Euro festgestellt. Die Ware wurde an die Drogerie heraus gegeben, der Beschuldigte erhielt eine Strafanzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell