Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Demonstrationen mit Corona-Bezug in allen drei Landkreisen

Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Sonneberg (ots)

Am Montagabend kamen in allen drei, der LPI Saalfeld zugehörigen, Landkreisen wieder Teilnehmer bei Demonstrationen mit Corona-Bezug zusammen. Insgesamt fanden 13 Veranstaltungen (zumeinst nicht angemeldet) unter der Teilnahme von über 2000 Personen statt. Im Landkreis Sonneberg kamen rund 200 Teilnehmer in Sonneberg (angemeldet) und 40 Teilnehmer in Neuhaus zu den Demonstrationen. Im Landkreis Saalfeld gab es in Saalfeld zwei Demonstrationslagen (mit 700 Personen und Gegendemonstration -angemeldet- 60 Personen). In Rudolstadt versammelten sich ebenfalls rund 100 Teilnehmer. Den Schwerpunkt in der Anzahl der Veranstaltungen bildete der Saale-Orla-Kreis. Die meisten Teilnehmer hielten sich jeweils in Neustadt a.d.Orla (ca. 270), Schleiz (ca. 260) und Pößneck (ca. 200) auf. Weitere, mitunter kleinere Veranstaltungen fanden in Bad Lobenstein, Triptis, Hirschberg, Gefell und Tanna (angemeldet) statt. Zusammengefasst für die LPI Saalfeld lässt sich feststellen, dass die Mehrheit der Versammlungsteilnehmer keine Mund-Nasen-Bedeckung trug, Mindestabstände wurden teilweise eingehalten und zumeist setzten sich die Teilnehmer fußläufig in Bewegung. Mitunter wurden Kerzen, Fackeln und Transparente mitgeführt. Weitestgehend kam es zu keinen nennenswerten Vorkommnissen; lediglich in Pößneck kam es zur Anzeigenerstattung aufgrund des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz, da aus der Menge heraus ein Böller gezündet wurde. Personen kamen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell