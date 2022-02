Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Buntmetall-Diebstahl gesucht

Triptis (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, entwendeten Zeugenaussagen zufolge zwei Unbekannte Buntmetall vom Gelände einer Porzellanfabrik in Triptis und flüchteten anschließend. Ein Mitarbeiter der Firma hatte die zwei Personen bemerkt, wie sie unerlaubt mit einem Transporter auf das Grundstück in der Geraer Straße fuhren, bislang unbekannte Mengen Buntmetall einluden und anschließend flüchteten. Es handelte sich den Angaben des Zeugen zufolge um einen weißen Transporter mit ABI-Kreiskennung. Die eingesetzten Beamten konnten die vermeintlichen Diebe im Rahmen der Fahndung nicht mehr feststellen- es werden weitere Ermittlungen anhand von Hinweisen auf das Kennzeichen geführt.

