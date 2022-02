Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Demonstration mit rund 250 Teilnehmern

Schleiz (ots)

Am vergangenen Freitag fand vor dem Landratsamt in Schleiz erneut eine Demonstration mit Corona-Bezug statt. Gegen 19 Uhr fanden sich rund 250 Teilnehmer vor dem Landratsamt ein und bewegten sich - zunächst auf dem Gehweg, später auf der Fahrbahn- in Richtung Stadtmitte, sodass polizeilicherseits Straßensperrungen im Stadtgebiet notwendig wurden. Die Demonstranten liefen in Richtung Krankenhaus, schlussendlich über mehrere Nebenstraßen wieder zurück zum Landratsamt. Es wurden keine Transparente oder Kundgebungsmittel mitgeführt; weiterhin kam es zu keinen nennenswerten Vorkommnissen.

