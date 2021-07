Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Winsen/A. - Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Celle (ots)

Ein 91 Jahre alter Fahrradfahrer hat am Mittwochmorgen beim Abbiegen von der Straße "Lange Gärten" in die Stechinellistraße einen von rechts kommenden PKW übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Radfahrer schwer verletzt wurde. Er kam ins Krankenhaus. Die 41-Jährige Fahrerin des PKW blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

