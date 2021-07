Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bergen - Motorrad und Fahrräder entwendet

Celle (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch (14.07.2021) von einem Grundstück im Sülzweg ein Motorrad, drei Fahrräder sowie drei Pedelecs entwendet. Im Schutz der Dunkelheit brachen die Kriminellen eine Garage auf, in der die Fahrzeuge untergebracht waren. Es entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Bergen entgegen unter 05051/47166-0.

