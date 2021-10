Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Rollstuhlfahrer angefahren

Heinsberg (ots)

Am Montagnachmittag (04. Oktober) kam es um kurz vor 15 Uhr auf der Siemensstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 72-jähriger leicht verletzt wurde. Der Heinsberger wollte mit seinem Rollstuhl an einer Querungshilfe die Siemensstraße in Höhe einer Waschstraße überqueren. Eine 46 Jahre alte Frau befuhr zur gleichen Zeit mit ihrem PKW die Industriestraße und bog im Kreisverkehr nach rechts auf die Siemensstraße ab. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Rollstuhlfahrer. Durch den Aufprall wurde der Mann auf die Straße geschleudert und verletzte sich dabei leicht. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

