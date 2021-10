Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 277, Nachtrag vom 04.10.2021

Kreis Heinsberg (ots)

Waldfeucht- Bocket - Brand einer Scheune

Am Montag, den 04. Oktober 2021, gegen 16:27 Uhr, wurde der Brand eines Strohballenlagers im Kullersträßchen gemeldet. Bei Eintreffen der Rettungskräfte vor Ort brannte das Lager bereits in voller Ausdehnung. Im Lager befanden sich ca. 800 Strohballen. Die Restlöscharbeiten dauern derzeit noch an. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten an benachbarte Stallungen verhindern. Die Kreisstraße Nr. 17, Hartweg, musste für die Dauer von ca. 2,5 Stunden voll gesperrt werden. Wohnhäuser waren zu keiner Zeit gefährdet. Es entstand hoher Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet und dauern derzeit an.

