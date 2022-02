Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Verkehrsteilnehmer erhalten Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenanzeigen

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (ots)

Am gestrigen Dienstag wurden während Verkehrskontrollen mehrere Verkehrsteilnehmer festgestellt, welche nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen müssen. So wurde am Mittag ein 45-Jähriger im Bereich Leutenberg kontrolliert, welcher schließlich nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Weiterhin wurde am Abend eine 34-Jährige kontrolliert, welche in Uhlstädt-Kirchhasel unter Alkoholeinfluss am Steuer saß und dadurch eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung über sich ergehen lassen musste. Später am Abend ergab ein Drogenvortest bei einem 41-jährigen Fahrer in Rudolstadt Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung, sodass eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Und schließlich wurde kurz vor 21 Uhr noch ein E-Scooter-Fahrer in Rudolstadt gestoppt, da sein Scooter weder beleuchtet noch pflichtversichert war. Der 22-Jährige hatte zunächst versucht, sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen, doch konnte im Nahbereich versteckt aufgefunden werden. Ein durchgeführter Drogenvortest ergab Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell