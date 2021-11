Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Telefontrickbetrug

Vacha (ots)

Telefontrickbetrüger trieben Mittwochvormittag wieder einmal ihr Unwesen und versuchten eine Seniorin in Vacha zu täuschen. Im Telefonat gab sich der Unbekannte fälschlicherweise als Polizist aus und schildert die Festnahme von vermeintlichen Verbrechern und suggerierte der Dame, dass auch ihre Kontodaten bei den Kriminellen aufgefunden wurden. Im Gespräch erkundigte man sich nach den Vermögensverhältnissen der Rentnerin. Glücklicherweise wurde das Telefonat aufgrund technischer Störungen abgebrochen.

Die Polizei warnt erneut vor Betrugsmaschen am Telefon:

- Die Polizei rät, bei Anrufen, bei denen Geldforderungen gestellt werden, misstrauisch zu sein und im Zweifel vertraute Personen oder Angehörige zurate zu ziehen. - Sensible Daten wie Kontonummern bzw. Infos über Vermögensverhältnisse niemals am Telefon verraten. - Lassen Sie sich niemals unter Druck setzen. - Lassen Sie sich von vertrauenserweckenden Rufnummer auf dem Telefondisplay nicht in die Irre führen. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Fremde. - Institutionen wie die Polizei, das Gericht, die Staatsanwaltschaft oder Banken stellen niemals telefonisch Geldforderungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell