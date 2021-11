Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Überfrorene Nässe

Empfertshausen (ots)

Mittwochmorgen befuhr ein 18-Jähriger die Andenhäuser Straße in Empfertshausen. Vor einem Mehrfamilienhaus parkte ein Wagen am rechten Fahrbahnrand. Der 18-Jährige bremste seinen Mercedes da aus der entgegengesetzten Richtung ebenfalls Fahrzeuge kamen. Aufgrund überfrorener Nässe rutschte der Wagen des jungen Fahrers in den abgestellten Dacia. Die Polizei sprach dem Mann ein Verwarngeld aus.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell