PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Container aufgebrochen+++Auto in Limburg zerkratzt+++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Container aufgebrochen,

Limburg, Elzer Straße, Samstag, 06.11.2021, 14:00 Uhr bis Montag 08.11.2021, 07:40 Uhr

(wie)Am Wochenende brachen unbekannte Täter einen Container an einer Autowerkstatt auf und entwendeten den Inhalt. Die Polizei wurde am Montagmorgen in die Elzer Straße gerufen, da dort ein aufgebrochener Container festgestellt wurde. Unbekannte Täter hatten den Container, der auf einem Parkplatz hinter dem Gebäude einer Autowerkstatt abgestellt war, aufgebrochen und gezielt Altbatterien daraus entwendet. Der restliche Inhalt wurde im Container belassen. Der Parkplatz ist von der B8 aus zugänglich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Hinweise zu dem Aufbruch oder verdächtigen Beobachtungen in der Nähe des Tatortes werden unter der Rufnummer 06431/9140-0 erbeten.

2. Auto in Limburg zerkratzt,

Limburg, Limburger Weg, Sonntag, 07.11.2021, 22:00 Uhr

(wie)Am späten Sonntagabend wurde ein Auto in einem Limburger Innenhof zerkratzt. Ein 20-Jähriger rief die Polizei in den Limburger Weg, nachdem er seinen Porsche zerkratzt im Hof des Mehrfamilienhauses gefunden hatte. Die linke Seite des Autos war komplett zerkratzt worden. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt. Die Polizei Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer 06431/9140-0 zu melden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell