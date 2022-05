Polizei Bochum

POL-BO: "Falsche Polizisten" in die Falle gelockt - Bochumer Polizeipräsident ehrt 68-jährigen Herner

Herne (ots)

Am Montag, 30. Mai, hat Polizeipräsident Jörg Lukat zu einem besonderen Anlass ins Polizeipräsidium Bochum eingeladen. Er ehrte einen 68-jährigen Herner mit einer Medaille für die tolle Zusammenarbeit mit der Polizei.

"Ich sollte betrogen werden und wollte die Bande fassen" - mit diesen Worten faszinierte der 68-Jährige die Zuhörenden, nachdem er am 8. April (Freitag) zur Festnahme zweier Betrüger verholfen hatte. Gegen 18 Uhr hatte der Mann aus Herne einen Anruf eines angeblichen Staatsanwaltes erhalten. Dieser erzählte ihm, dass noch am selben Abend bei dem 68-Jährigen eingebrochen werden solle. Um die vermeintlichen Täter zu überführen, solle der Herner seine Wertsachen an einen angeblichen Zivilpolizisten übergeben.

Doch der Herner durchschaute die Masche der Betrüger und informierte die echte Polizei. Zeitgleich bewahrte er einen kühlen Kopf und ließ die Kriminellen in dem Glauben, ein gutgläubiges Opfer gefunden zu haben. In einem Zeitraum von mehr als zwei Stunden spielte der 68-Jährige in mehreren Telefonaten seine Rolle als "Lockvogel" nahezu perfekt. Er lockte die Anrufer mit erfundenen Geldsummen in fünfstelliger Höhe, wertvollen Uhren und Münzen. Sogar verschiedenste Kontrollfragen zum Beispiel nach Geldscheinnummern und Echtheitszertifikaten brachten den Herner nicht aus der Ruhe. So checkte er per Internet-Suchmaschine etwa schnell das erfragte Gewicht einer Krügerrandmünze, während er die Kriminellen in der Leitung hielt. Die ein oder andere holprige Antwort entschuldigte der Herner mit seinem improvisierten Alter - "mit über 90 dauert es eben manchmal etwas länger".

Nebenbei folgte der Mann aus Herne noch den Instruktionen der inzwischen eingetroffenen Zivilbeamtinnen und -beamten des Herner und Bochumer Einsatztrupps und lockte die Täter schließlich zu sich nach Hause. In der Zwischenzeit positionierten sich weitere Zivilkräfte um das Wohnhaus in Herne. Letztendlich schnappte die Falle zu: Die Tatverdächtigen, ein 49-jähriger Mann aus Bonn und ein 30-jähriger Mann aus Troisdorf, wurden vorläufig festgenommen.

Dank der Entschlossenheit und Besonnenheit des 68-jährigen Herners sowie seiner hervorragenden Zusammenarbeit mit der Polizei ist es gelungen, die "falschen Polizisten" an ihrem Vorhaben zu hindern und sie festzunehmen.

Polizeipräsident Jörg Lukat sprach dem Herner am gestrigen Montag seinen besonderen Dank und seine Anerkennung aus und überreichte ihm neben einer Anerkennungsurkunde auch eine Ehrenmedaille. "Ich finde es bewundernswert, mit welcher inneren Ruhe und Gelassenheit Sie mit dieser Drucksituation über mehrere Stunden hinweg umgegangen sind", so Lukat.

Zu seiner Motivation das Gespräch halten und die Täter in die Falle locken zu wollen, berichtete er von einem Schockanruf wenige Monate zuvor. Damals habe seine vermeintliche Tochter weinend bei ihm angerufen und von einem tragischen Unfall erzählt, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen sei. Der Herner sollte dann eine Kaution bezahlen. Da er keine Tochter hat, habe er das Telefonat damals beendet und sich im Nachgang geärgert, den Tätern keine "Falle" gestellt zu haben. "Wenn der Anruf noch einmal kommt, reagierst du anders!", habe er sich damals geschworen. Dass es nur kurze Zeit später so kommen sollte, ahnte er zu diesem Zeitpunkt nicht. Schmunzelnd sagte der bescheidene Herner am Montag: "Dieses Mal war ich es, der die Bande vereimert hat - und nicht umgekehrt".

Zum Ende der Ehrung bedankte sich der 68-Jährige noch bei den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die an jenem Tag so schnell bei ihm waren und ihm zur Seite standen. "Ich war nicht alleine und habe mich sicher gefühlt".

Die Polizei warnt in aller Deutlichkeit vor derartigen Betrugsmaschen und gibt folgende Hinweise:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.

Auflegen sollten Sie, wenn:

- Sie nicht sicher sind, wer anruft. - Sie der Anrufer nach persönlichen Daten und Ihren finanziellen Verhältnissen fragt, z.B. ob Sie Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus haben. - Sie der Anrufer auffordert, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände herauszugeben bzw. Geld zu überweisen, insbesondere ins Ausland. - Sie der Anrufer unter Druck setzt. - Der Anrufer Sie dazu auffordert, zu Fremden Kontakt aufzunehmen, z.B. zu einem Boten, der ihr Geld und ihre Wertsachen mitnehmen soll.

Für Fragen zu den Themen "Falsche Polizisten" und "Enkeltrick" steht das Team der Kriminalprävention/Opferschutz sowie der Seniorensicherheitsberatung der Polizei Bochum gerne zur Verfügung (Tel.:0234 909-4040).

Weitere Informationen für Ihre Sicherheit können Sie natürlich auch im Internet abgreifen:

https://bochum.polizei.nrw/artikel/kriminalpraevention-opferschutz https://bochum.polizei.nrw/sicherheitsberatung-fuer-senioren

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell