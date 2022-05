Polizei Bochum

POL-BO: Fachoberschule Polizei: Startschuss für die Bewerbung am 1. Juni

Online-Veranstaltung mit allen Infos

Bild-Infos

Download

2 Dokumente

Bochum, Herne, Witten (ots)

Mit dem Realschulabschluss zur Polizei? Ja, das geht! Der Bewerbungszeitraum für die Fachoberschule Polizei beginnt am Mittwoch, 1. Juni. Bewerben können sich Realschülerinnen und -schüler, die spätestens 2023 ihren Abschluss in der Tasche haben werden. Fragen können diese Woche bei einer Online-Veranstaltung gestellt werden.

Die Bewerbung für das "Fachabitur Polizei" ist bis einschließlich 8. Oktober 2022 unter https://fos.polizeibewerbung.nrw.de möglich. Das Auswahlverfahren läuft drei Tage lang. Wer dabei ist, erhält die Möglichkeit, vor Ort das "Fachabitur Polizei" zu absolvieren. Nach dem erfolgreichen Abschluss folgt die garantierte Übernahme ins Polizeistudium.

Fragen beantwortet Einstellungsberaterin Nicole Schüttauf am Donnerstag, 2. Juni, ab 14.30 Uhr in einer Online-Veranstaltung im Berufsinformationszentrum (BiZ) Bochum. Anmeldung per Mail unter: Bochum.125-BIZ@arbeitsagentur.de.

Zudem wird es am Mittwoch, 29. Juni, von 17 bis 18.30 Uhr einen Online-Elternabend geben. Anmeldung unter fos.lafp@polizei.nrw.de.

Die Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Bochum sind zu erreichen unter 0234 909-8000 oder per Mail unter personalwerbung.bochum@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell