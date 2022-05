POL-BO: Beendigung der zentralen Anzeigenaufnahme am 31. Mai 2022

Bochum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag, 30. Mai, in Bochum-Wiemelhausen ist ein 79-jähriger Autofahrer aus Bochum schwer verletzt worden. Nach bisherigem Kenntnisstand war der 79-jährige Autofahrer aus Bochum gegen 12 Uhr auf der linken Spur der Universitätsstraße stadtauswärts unterwegs. In Höhe der Abfahrt A448 ordnete der 79-Jährige sich nach ...

