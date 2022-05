Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Lok stößt auf Bahnübergang mit LKW zusammen

Ganzlin (ots)

Ein Missverständnis war am Donnerstagvormittag vermutlich die Ursache eines Zusammenstoßes zwischen einer Rangierlok und einem LKW auf der Bahnstrecke zwischen Plau und Meyenburg. Beide Fahrzeuge waren bei geringer Geschwindigkeit auf einem Bahnübergang in Ganzlin zusammengestoßen. Der Lokführer als auch der LKW-Fahrer blieben unverletzt, jedoch kam es zu Sachschäden, deren Gesamthöhe vor Ort auf ca. 35.000 Euro geschätzt wurden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der LKW-Fahrer, der zunächst vor dem Bahnübergang angehalten hatte, ein Hupsignal des Lokführers fehlgedeutet haben. So soll der LKW-Fahrer in der Annahme gewesen sein, dass der Lokführer ihm mit der Abgabe des Signals den Vorrang gewähren wollte. Kurz darauf kam es zum Zusammenstoß, wobei der mit Holz beladene Auflieger des LKW von der mit geringer Geschwindigkeit fahrenden Lok erfasst wurde. Im Zuge der Bergungsarbeiten musste die Landesstraße 17 an der Unfallstelle für ca. eineinhalb Stunden voll gesperrt werden. Während der LKW abgeschleppt werden musste, konnte die Lok ihre Fahrt anschließend aus eigener Kraft fortsetzen.

