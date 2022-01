Polizei Paderborn

POL-PB: Bei Sturz mit Elektrofahrrad schwer verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Ein 69-jähriger Mann war am Sonntag, gegen 15.50 Uhr, mit seinem Pedelec auf dem Parkplatz der Universität Paderborn an der Fanny-Nathan-Straße unterwegs. Laut Zeugenaussagen stürzte der Senior ohne Fremdeinwirkung in einer Kurve. Er zog sich schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen kam der Verletzte ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell