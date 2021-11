Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrzeugbrand

Bad Hönningen (ots)

Am Montagabend wurde die Polizeiinspektion Linz über einen Pkw-Brand in der Marienstraße in Bad Hönningen alarmiert. Nach ersten Ermittlungen schlugen aus bislang ungeklärter Ursache Flammen aus dem Motorraum, nachdem das Fahrzeug kurz zuvor abgestellt worden war. Die Feuerwehr der Stadt Bad Hönningen konnte den Brand des Fahrzeugs schnell unter Kontrolle bringen, wobei durch das Feuer der Pkw erheblich beschädigt wurde. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

