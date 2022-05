POL-BN: Treffen der G7-Finanzminister:innen und Notenbankgouverneur:innen in Bonn und Königswinter - Polizei erwartet bislang keine größeren Verkehrsbeeinträchtigungen

Bonn (ots) - Ein bislang unbekannter Mann ist verdächtig, am 07.02.2022 in Bonn-Beuel und -Zentrum eine gestohlene Kreditkarte mehrfach missbräuchlich verwendet zu haben. Der Mann wurde beim Abheben von 1000,- Euro an einem Geldautomat in Beuel sowie beim Kauf mehrerer Jacken in einem Sportgeschäft in der City ...

