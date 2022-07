PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 87-jährigen aus Eltville am Rhein

Bad Schwalbach (ots)

Die vermisste Seniorin Carin Schmidt aus dem Caritas Altenzentrum Haus St. Hildegard in Eltville am Rhein wurde nach Hinweis eines aufmerksamen Bürgers am Samstagabend wohlbehalten in einem Hof aufgefunden und in das Altenzentrum zurückgebracht.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

