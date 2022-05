Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Vermehrt Einbrecher unterwegs

Speyer (ots)

Einbruchsversuche Am Melchior-Heß-Park und Einbrüche in Geschäftsräume: Bereits am 01.05.2022 stellte gegen 11:00 Uhr ein 60-jähriger Anwohner Am Melchior-Heß-Park Beschädigungen an seiner Eingangstür fest. Vermutlich versuchte ein Täter in der Nacht vom 29.04.2022 auf den 30.04.2022 über die Eingangstür in das Einfamilienhaus einzubrechen, was allerdings nicht gelang. Am 02.05.2022 meldete ein 45-jähriger Geschädigter aus der unmittelbaren Nachbarschaft, dass an seiner Eingangstür ebenfalls Beschädigungen vorhanden seien. Auch hier gelangte der Täter nicht in die Wohnräumlichkeiten. In beiden Fällen entstand Sachschaden.

Am Montagmorgen wurden der Polizei Speyer zwei Einbrüche in Geschäftsräume gemeldet. Zum einen wurde in der Nacht auf den 02.05.2022 in eine Taxi-Zentrale in der Unteren Langgasse eingebrochen. Hierbei entwendeten die Täter Bargeld und einen Tresor. Zudem wurde zwischen dem 30.04.2022 und dem 02.05.2022 in einen Friseursalon in der Schwerdstraße eingebrochen. Dort konnten die Täter kein Diebesgut erbeuten.

Die Polizei sucht nach Zeugenhinweisen. Wer hat in den vergangenen Tagen in Speyer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Melchior-Heß-Parks, der Schwerdstraße oder der Unteren Langgasse gesehen? Hinweise bitte telefonisch an die Polizei Speyer unter der 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

