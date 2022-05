Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt mit anschließendem Unfall

Böhl-Iggelheim (ots)

Am 01.05.2022, gegen 14:45 Uhr fuhr eine 21-jährige Frau mit ihrem PKW von Schifferstadt aus in Richtung Böhl-Iggelheim. Auf dieser Strecke hielt sie kurzzeitig am Fahrbahnrand an. Dies kam dem dahinterfahrenden 22-jährigen PKW Fahrer komisch vor, weshalb er ebenfalls anhielt und die Frau außerhalb des PKW ansprach. Er nahm bei dem Gespräch deutlichen Alkoholgeruch wahr. Die Frau stieg plötzlich in ihren PKW ein und fuhr weiter in Richtung Böhl-Iggelheim. Der Mann fuhr ihr weiter hinterher und es kam auf der L454 und L532 zu mehreren Überholmanövern beider Beteiligten. Die Fahrt wurde auf der L528 fortgesetzt. Auf Höhe einiger Supermärkte in Böhl-Iggelheim wollte der Mann auf die linke Abbiegespur fahren, um sie per Geste zum Anhalten zu bewegen. Dabei überholte die Frau auf dem rechten Grünstreifen, kam hierauf ins Schleudern und kollidierte mit dem Fahrzeug des Mannes. Beide Personen wurden leicht verletzt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei der Frau ergab einen Wert von 1,56 Promille. Ihr wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugen oder mögliche Geschädigte, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell