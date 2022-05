Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Kontrollen in der Hafenstraße

Speyer (ots)

Am 29.04.2022 wurde zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr durch Kräfte der Polizei Speyer eine Kontrollstelle in der Hafenstraße an der Einmündung der Nonnenbachstraße durchgeführt. Anlass hierfür war, dass es in den vergangenen Monaten dort wiederholt zu Verkehrsunfällen kam. Ein besonderes Augenmerk lag hier auf der Einhaltung des Haltegebots. Die Polizeibeamten konnten bei 42 kontrollierten Verkehrsteilnehmern 21 Verstöße feststellen, bei denen die Haltelinie überfahren wurde. Zudem wurden zwei Verstöße gegen die Gurtpflicht geahndet

