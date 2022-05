Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbrecher von Anwohner überrascht

Speyer (ots)

Am 01.05.2022 um 05:33 Uhr vernahmen aufmerksame Anwohner eines Mehrparteienhauses im Emanuel-Geibel-Weg in Speyer Geräusche aus dem angrenzenden Garten. Als das Ehepaar nachschauen wollte, bemerkten sie zwei dunkel gekleidete Personen mit Base-Caps, die versuchten ein Kellerfenster einzutreten. Als die Täter bemerkten, dass sie entdeckt wurden flohen sie in Richtung Dudenhofener Straße. Die Polizei wurde umgehend alarmiert, konnte die Täter allerdings nicht mehr feststellen. Es entstand lediglich Sachschaden am Kellerfenster.

Die Polizei sucht nach Zeugenhinweisen. Wer hat am 01.05.2022 in der Zeit vom 05:00 - 06:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Emanuel-Geibel-Wegs in Speyer gesehen? Hinweise bitte telefonisch an die Polizei Speyer unter der 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

