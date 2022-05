Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beleidigung + Polizisten Schläge angedroht - DEIG-Einsatz (33/1939)

Speyer (ots)

Am Abend des 30.04.22 wurde Am Germansberg in Speyer eine Gruppe Jugendlicher kontrolliert, da diese zuvor lautstark durch den Vogelgesang zog. Dabei tat sich ein 19-jähriger aus Speyer besonders hervor. Noch bevor er durch die Polizisten überhaupt angesprochen werden konnte, beleidigte sie schon aufs Übelste und drohte ihnen Schläge an. Da er sich Gesprächen nicht zugänglich zeigte, musste er letztlich unter Einsatz des DEIG zu Boden gebracht werden. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.

