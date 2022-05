Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Neuhofen) Rettungswagen verursacht Verkehrsunfall - Suche nach Unfallbeteiligten

Neuhofen (ots)

Am Freitagnachmittag, 29.04.2022, gegen 15:00 Uhr befand sich eine Rettungswagenbesatzung bei einem Einsatz in der Burggasse. Da der Patient auf Grund seiner Verletzungen schnell in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht werden musste, setzte der Fahrer des Rettungswagens aus der Burggasse rückwärts und touchierte hierbei versehentlich einen geparkten PKW, welcher sich zu dieser Zeit vor dem Anwesen Rehhütter Straße 2 befand. Auf Grund der gebotenen Eile war es dem Rettungswagen nicht möglich, vor Ort auf die Polizei zu warten. Diese wurde telefonisch verständigt und der Unfall gemeldet. Als Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schifferstadt wenig später zusammen mit der Rettungswagenbesatzung an der Unfallstelle eintrafen, war der beschädigte PKW nicht mehr vor Ort. Laut Beschreibung soll es sich vermutlich um einen schwarzen VW Caddy oder ähnliches gehandelt haben. Der Fahrer oder die Fahrerin des beschädigten Fahrzeugs wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 - 4950 oder via E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

