Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Dannstadt-Schauernheim) Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen dem 28.04.2022 09:00 Uhr - 29.04.2022 12:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Haardtstraße ein und entwendeten Schmuck, als die Bewohner nicht zu Hause waren. Die Täter verschafften sich zunächst durch Aufbrechen eines Vorhängeschlosses Zugang zum Garten des Anwesens. Im Anschluss bohrten sie ein Loch in die Terrassentür, um diese im Anschluss öffnen zu können und gelangten so ins Haus. Der Wert des entwendeten Schmucks ist noch nicht genau ermittelt. Nachbarn fanden wenig später eine Schmuckschatulle in der Nähe des Anwesens und verständigten die Polizei. Diese stellte die Schmuckschatulle zwecks Spurensuche sicher. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Tataufklärung geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 - 4950 oder der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter 0621 - 9630 in Verbindung zu setzen.

