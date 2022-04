Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Testzentrum (25/1056)

Speyer (ots)

In der Nacht vom Donnerstag, 28.04. auf Freitag, 29.04. brachen unbekannte Täter in ein Testzentrum im Starenweg in Speyer ein. Ob etwas entwendet wurde ist unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Speyer unter der Telefonnummer 06232 137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

