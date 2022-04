Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Aufsehenerregender Erstflug am Dom (67/2134)

Speyer (ots)

Am Abend des 29.04.22 wurde durch mehrere Personen ein vermeintlich verletzter Greifvogel neben dem Dom in Speyer gemeldet. Durch einen Falkner wurde erkannt, dass es ein unverletztes Jungtier war, welches sich an seinem Erstflug versuchte. Nachdem die Schaulustigen den Domplatz freimachten, konnten der Start und die Landung der kleinen Eule auf dem Dom bestaunt werden.

