Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchsdiebstahl auf einer Baustelle

Mutterstadt (ots)

Am 29.04.2022 gegen 00:30 Uhr wurde über eine Sicherheitsfirma gemeldet, dass sich auf der Baustelle Am Floßbach zwei maskierte Personen auf dem umzäunten Gelände aufhalten würden. Die Örtlichkeit wurde umgehend angefahren. Vor Ort wurde das Gelände umstellt und dann zusammen mit einem Diensthundeführer begangen. Dabei konnte an einem Container eine aufgehebelte Tür vorgefunden werden. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte ein verdächtiger PKW entdeckt werden, welcher beim Erblicken der Streife fluchtartig wendete. Dieses Fahrzeug konnte einer Kontrolle unterzogen werden. Im und am Fahrzeug befanden sich zwei Männer, welche deutlich nach Diesel rochen. Eine Nachschau im Gebüsch führte zum Auffinden von drei gefüllten Kanistern Diesel. Bei der PKW Durchsuchung konnte diverses Werkzeug aufgefunden und sichergestellt werden. Im Rahmen der Tatortsuche konnten Baustellenfahrzeuge mit geöffnetem Tankdeckel festgestellt werden. Beide Beschuldigte wurden erkennungsdienstlich behandelt. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell