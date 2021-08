Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Frau bei Auffahrunfall leicht verletzt

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 32 Jahre alte Autofahrerin am Donnerstag in Borken bei einem Auffahrunfall erlitten. Diese hatte gegen 17.10 Uhr die Neumühlenallee in Richtung Ahauser Straße befahren. An der Kreuzung mit der Mozartstraße hielt sie vor der roten Ampel an. Eine 22-jährige nachfolgende Autofahrerin aus Borken bremste ebenfalls ab, prallte aber dennoch gegen das Heck vom Pkw der 32-Jährigen, die angab, leicht verletzt worden zu sein. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht notwendig.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell