POL-SO: Wickede - Streunende Bernhardiner (Folgemeldung)

Soest (ots) - Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Rennekamp" wurde am Montagmorgen (11. April 2022), gegen 05.30 Uhr, durch Geräusche auf einen Einbruch in die Kellerräume des Hauses aufmerksam. Die hinzugerufenen Polizeibeamten fanden ein gewaltsam geöffnetes Kellerfenster vor. Hinweise auf mögliches Diebesgut lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die ...

mehr