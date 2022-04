Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Verkehrsunfallflucht mal ganz anders

Möhnesee (ots)

Normalerweise fährt derjenige eigentlich immer weg, der einen Unfall verursacht hat und für die Kosten nicht gerade stehen möchte. Am Samstagabend (9. April 2022) stellte sich der Sachverhalt für eine eingesetzte Streifenwagenbesatzung aber mal ganz anders dar. Den Beamten wurde gegen 21.20 Uhr ein unfallbeschädigtes Auto auf dem Schnappweg kurz vor der Kreuzung zum Haarweg gemeldet. Der Wagen hatte einen Frontschaden und stand mit beiden ausgelösten Airbags in Fahrtrichtung Möhnesee, ca. 15 Meter vor der Kreuzung. Weder von den Insassen, noch von dem zweiten Fahrzeug, welches einen Heckschaden haben müsste, eine Spur. Über die Ermittlungen bei der Fahrzeughalterin konnte der Nutzer des Wagens, ein 25-jähriger Soester, durch die Polizisten ermittelt werden. Er erklärte den Beamten, dass er einem anderen Wagen von hinten aufgefahren wäre. Erstaunlicherweise hätte daraufhin der Fahrer/die Fahrerin des beschädigten Wagens die Flucht ergriffen. Der 25-Jährige führte einen Atemalkoholtest mit 2,2 Promille durch. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und stellten dessen Führerschein sicher. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen soll nun geklärt werden, ob der Soester zum Unfallzeitpunkt bereits betrunken war. Der Sachschaden am Unfallwagen wird durch die Polizei auf 10.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu einem Fahrzeug mit einem frischen Heckschaden machen können oder den Unfall gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

