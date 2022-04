Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Polizei führt Schwerpunktkontrollen durch

Möhnesee (ots)

Am Sonntag (10. April 2022) führte die Polizei im Bereich Möhnesee Schwerpunktkontrollen durch. Hierbei legten die Ordnungshüter insbesondere ein Auge auf die zulässige Höchstgeschwindigkeit und den ordnungsgemäßen Zustand der Fahrräder. 16 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen und 71 Verwarnungsgelder waren am Ende des Einsatzes fällig. Eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 41 km/h in einer 50er-Zone sorgte bei den Beamten nur noch für Kopfschütteln. (reh)

