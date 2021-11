Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrerin angefahren

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich am Mittwochabend eine 59 Jahre alte Ahauserin bei einem Verkehrsunfall in Ahaus. Die auf dem kombinierten Geh-/Radweg der Hamalandstraße in Richtung Wessum fahrende Radfahrerin kollidierte gegen 17.50 Uhr mit dem Wagen einer 45-jährigen Ahauserin. Die Autofahrerin hatte die Ikemannstraße in Richtung Hamalandstraße befahren, um auf diese nach rechts abzubiegen. Der Rettungsdienst behandelte die Leichtverletzte vor Ort. Es entstand geringer Sachschaden.

