Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Unachtsamkeit führt zu Unfall

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 73 Jahre alter Ahauser am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Ahaus-Wessum erlitten. Der Pedelecfahrer befuhr den Radweg der Kreisstraße 20 aus Richtung Hamalandstraße kommend in Richtung Wüllen, um schließlich die Kreisstraße zu überqueren und auf einen Wirtschaftsweg der Bauerschaft Averesch einzubiegen. Dabei übersah er den Wagen eines 69-jährigen Ahausers. Dieser hatte die Kreisstraße 20 parallel zu dem Radfahrer befahren. Trotz einer Notbremsung konnte der Autofahrer einen leichten Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 73-Jährige stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

