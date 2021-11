Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Weitere Unfallfluchten: Geparkten BMW beschädigt + Auto ohne Fahrer

Marburg-Biedenkopf (ots)

Geparkten BMW beschädigt

Marburg: Einen schwarzen BMW beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Sonntag (31.10.) zwischen 11.15 Uhr und 15.45 Uhr. Der 1er stand auf einem Parkplatz in der Straße Im Plan, der entstandene Schaden beträgt etwa 800 Euro. Die Polizei in Marburg, Tel. 06421/406-0, bittet um Hinweise.

Auto ohne Fahrer

Marburg: Einen überfahrenen Leitpfosten, Spuren im Feld, eine angefahrene Baumreihe, einen beschädigten Zaun und einen fahrerlosen VW als Totalschaden fanden Beamte vor, als sie am Freitag (29.10.) dem Hinweis eines Zeugens nachgingen. Dieser hatte gegen 10.30 Uhr das blaue Auto im Feld, schlecht sichtbar abseits der L 3381 zwischen Marburg und Goßfelden, gemeldet. Bisherigen Ermittlungen zufolge dürfte der VW in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Höhe der Freiherr-von-Stein-Straße von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Leitpfosten kollidiert sein, bevor er unkontrolliert über das Feld fuhr und schlussendlich in die Baumreihe und den Zaun einschlug. Von einem Fahrer fehlte jede Spur, ebenso fehlten die Kennzeichen. Den Halter machten die Polizisten dennoch ausfindig, die Ermittlungen dauern an. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 11.000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Hat jemand den Unfall beobachtet? Wem ist die beschriebene Situation aufgefallen, wer kann damit den Unfallzeitraum näher eingrenzen? Wer kann Angaben zum Fahrer machen? Ist jemandem in der Nacht auf Freitag ein auffälliger Fußgänger aufgefallen? Dieser könnte gegebenenfalls mit Kennzeichen in der Hand unterwegs gewesen sein oder auch sichtbare Verletzungen gehabt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Marburg unter Tel. 06421/ 406-0 entgegen.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell